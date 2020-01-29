



Как сообщает vlast.kz , с 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР, с 1 февраля приостанавливается железнодорожное сообщение, а с 3 февраля – регулярное воздушное сообщение между РК и КНР.





Также приостановлена выдача виз гражданам Китая.





Кроме этого, отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из г.Дунгуан КНР в столицу Казахстана в период с 4 по 8 февраля, также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля.





По состоянию на 29 января в Казахстане случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы.