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Казахстан прекращает всякое сообщение с Китаем и перестал выдавать китайцам визы

Межведомственной комиссией при правительстве Казахстана принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории своей страны.


Как сообщает vlast.kz, с 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР, с 1 февраля приостанавливается железнодорожное сообщение, а с 3 февраля – регулярное воздушное сообщение между РК и КНР.

Также приостановлена выдача виз гражданам Китая.

Кроме этого, отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из г.Дунгуан КНР в столицу Казахстана в период с 4 по 8 февраля, также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля.

По состоянию на 29 января в Казахстане случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы.
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