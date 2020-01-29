Медики в биозащитной одежде эвакуировали больного под Минском. Минздрав: короновируса у него нет
В сети появились фото, сделанные накануне в поселке Привольный под Минском, на которых врачи скорой помощи в спецодежде и масках грузят в карету больного в саркофаге.
эвакуация дальнобойщика с подозрением на коронавирус под Минском
Как сообщает один из очевидцев, у одного из дальнобойщиков, недавно прибывших из Китая, будто бы поднялась температура. Для него вызвали скорую и врачи прибыли в специальной биозащитной одежде, а остальным приказали не выходить из помещений.
По неофициальным данным, всех работников автопарка отправили сдавать анализы, а поездки в Китай приостановили, передает reform.by
Сегодня стало известно, что подозрения на коронавирус у госпитализированного накануне под Минском дальнобойщика не подтвердились, о чем заявила пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун.
"Был в Манчжурии, 11-го уехал оттуда. Ехал только по России. Там ему померили температуру - 37,1. Сейчас 36. Отдыхает в боксе", - цитирует sputnik.by Бородун.
Как подчеркнула представитель Минздрава Беларуси, коронавирус у мужчины не подтвердился.
Напомним, накануне министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявлял журналистам о том, что случаев коронавируса в стране до сих пор не фиксировалось. При этом в Беларуси введен двойной контроль и усилены меры профилактики.
28 января Минздрав рекомендовал беларусам воздержаться от турпоездок в КНР. Также организована диагностика возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.
Проверку биоматериалов заболевших с подозрением на коронавирус из регионов доставляют в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Результаты обычно бывают готовы в течение 4-12 часов.
По последним данным, от нового коронавируса в Китае умерло 132 человека. Подтверждено заболевание уже более 5 тысяч человек. Очаг заболевания – город Ухань в провинции Хубэй.
Случаи заболевания зафиксированы также в Сингапуре, Таиланде, Непале, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Австралии, США. Вирус добрался и до Европы. Во Франции известны три случая заражения, в Германии — один.
"Белорусский партизан"
10:05 29/01/2020
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