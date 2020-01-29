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Медики в биозащитной одежде эвакуировали больного под Минском. Минздрав: короновируса у него нет

В сети появились фото, сделанные накануне в поселке Привольный под Минском, на которых врачи скорой помощи в спецодежде и масках грузят в карету больного в саркофаге.

Медики в биозащитной одежде эвакуировали больного под Минском. Минздрав: короновируса у него нет
эвакуация дальнобойщика с подозрением на коронавирус под Минском
Как сообщает один из очевидцев, у одного из дальнобойщиков, недавно прибывших из Китая, будто бы поднялась температура. Для него вызвали скорую и врачи прибыли в специальной биозащитной одежде, а остальным приказали не выходить из помещений.

По неофициальным данным, всех работников автопарка отправили сдавать анализы, а поездки в Китай приостановили, передает reform.by

Сегодня стало известно, что подозрения на коронавирус у госпитализированного накануне под Минском дальнобойщика не подтвердились, о чем заявила пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун.

"Был в Манчжурии, 11-го уехал оттуда. Ехал только по России. Там ему померили температуру - 37,1. Сейчас 36. Отдыхает в боксе", - цитирует sputnik.by Бородун.

Как подчеркнула представитель Минздрава Беларуси, коронавирус у мужчины не подтвердился.

Напомним, накануне министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявлял журналистам о том, что случаев коронавируса в стране до сих пор не фиксировалось. При этом в Беларуси введен двойной контроль и усилены меры профилактики.


28 января Минздрав рекомендовал беларусам воздержаться от турпоездок в КНР. Также организована диагностика возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ. 

Проверку биоматериалов заболевших с подозрением на коронавирус из регионов доставляют в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Результаты обычно бывают готовы в течение 4-12 часов.

По последним данным, от нового коронавируса в Китае умерло 132 человека. Подтверждено заболевание уже более 5 тысяч человек. Очаг заболевания – город Ухань в провинции Хубэй. 

Случаи заболевания зафиксированы также в Сингапуре, Таиланде, Непале, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Австралии, США. Вирус добрался и до Европы. Во Франции известны три случая заражения, в Германии — один.
"Белорусский партизан"
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