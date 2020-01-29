Фотофакт: у здания Верховного суда установят скульптуру





Он создал этот памятник вместе с молодым коллегой Артемом Медведевым в 2019 году.





— Это стилизованная фигура женщины в национальном строе высотой 4,5 м. Она — как аллегория истории. Задача была сделать подобие обелиска. В руках женщины две книги — символ преемственности знаний, — рассказал С. Бондаренко. — Скульптура выполнена из литого алюминия и покрыта специальным материалом, имитирующим камень бежевого цвета. Она будет гармонично смотреться на фоне фасада здания Верховного суда.





Когда памятник установят, пока не известно. Еще не готова площадка для его монтажа.





Фото предоставлены С. Бондаренко



