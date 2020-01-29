Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщае т корреспондент агентства «Минск-Новости».





Как отмечается в документе, с 1 февраля по 30 апреля, с 23.00 по 6.00, вводится запрет для движения транспорта на участке ул. Интернациональной напротив зданий № 2−8. Это связано с проведением «ремонтных и иных работ».



