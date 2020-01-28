В Китае от коронавируса умерли 132 человека. Как себя защитить?

Всего на данный момент зафиксировано 5974 подтвержденных случаев заболевания, 31 человек находится в тяжелом состоянии. У 9239 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 59 990 человек проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными. Количество погибших возросло до 132 человек, из них 26 человек умерли за последние сутки. 103 пациента выздоровели.





Коронавирус вышел за пределы Китая. На данный момент зафиксированы 14 случаев заболевания в Таиланде, по 8 — в Тайване и Гонконге, по 7 — в Сингапуре, Макао и Японии, по 5 — в США и Австралии, по 4 — во Франции, Германии, Малайзии и Южной Корее, по 2 случая во Вьетнаме и Канаде и по одному — в Камбодже, Непале и Шри-Ланке.





На фоне этих сообщений власти стран по всему миру принимают свои меры по защите от вируса. О введении чрезвычайно жестких мер объявил Гонконг: будут закрыты четыре пограничных пункта на земле, два — на воде, отменено паромное сообщение, перекрыто все железнодорожное сообщение с остальными районами Китая.









В другом районе Китая — Тибете — власти заявили о закрытии всех достопримечательностей и введении обязательного двухнедельного карантина в отношении всех прибывающих.





Ограничения в отношении туристов из Китая ввели также Филиппины и Индонезия, все рейсы из Китая отменены в Грузии. В России усилили меры безопасности на вокзалах и аэропортах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В Японии власти поддержали идею объявить пневмонию, вызываемую коронавирусом, «особой заразной болезнью», что позволит силой госпитализировать заболевших, запретит им посещать общественные места и предпишет обязательную дезинфекцию мест, где они успели побывать. Власти также отправили несколько чартеров в Китай для эвакуации своих граждан.

Власти США, Австралии, Индии, Южной Кореи, Великобритании, Франции и Бангладеш уже заявили о планах вывезти соотечественников из наиболее пострадавших районов Китая. Вылет первого французского самолета из города Ухань, основного очага эпидемии, запланирован на среду. Эвакуированные после прилета во Францию будут на карантине в течение как минимум двух недель.

Китайские врачи уверены, что своего пика распространение вируса достигнет в течение ближайших 10 дней, после чего ситуация стабилизируется. С ними не согласны специалисты в университете Гонконга, которые предполагают, что число заболевших в крупнейших городах Китая достигнет максимума в апреле-мае.



