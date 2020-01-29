Сбой произошел в работе соцсети Facebook
Большинство проблем связано с просмотром новостной ленты, авторизацией, а также полным отключением сети.
В работе социальной сети Facebook в среду, 28 января, произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, пишет korrespondent.net
О неполадках сообщают пользователи в Мексике США и странах Южной Америки.
Большинство проблем связано с просмотром новостной ленты, авторизацией, а также полным отключением сети.
Ранее в работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой, на который пожаловались множество пользователей.
08:10 29/01/2020
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