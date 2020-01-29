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Сбой произошел в работе соцсети Facebook

Большинство проблем связано с просмотром новостной ленты, авторизацией, а также полным отключением сети.

В работе социальной сети Facebook в среду, 28 января, произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, пишет korrespondent.net
 
О неполадках сообщают пользователи в Мексике США и странах Южной Америки.

 

Большинство проблем связано с просмотром новостной ленты, авторизацией, а также полным отключением сети.

Ранее в работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой, на который пожаловались множество пользователей.
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