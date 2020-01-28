Спасение найдено? Ученые разработали вакцину от коронавируса
Ученые из Гонконга разработали вакцину от коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям профессора Юэн Квок-Юнг.
Фото: Reuters
«Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени», — сказал Юэн Квок-Юнг, уточнив, что испытания на животных продлятся несколько месяцев, а на людях — год. Точные сроки он называть не стал.
В создании вакцины также участвовали исследователи из материковой части Китая и США.
26 января сообщалось о начале разработки вакцины от коронавируса в КНР. Ученые выделили вирус, идет выборка штамма. Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Hu Wenbo) рассказала, что специалисты отбирают лекарственные вещества, способные эффективно противодействовать пневмонии.
Ранее в январе были названы сроки создания вакцины против китайского вируса в России. Заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин заявил, что полный цикл создания вакцины займет минимум полгода, разработка самого препарата — до трех месяцев.
Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. Большинство заразившихся новым коронавирусом зарегистрированы в китайском городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и других странах.
07:58 29/01/2020
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