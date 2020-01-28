Об этом пишет Reuters





Датский художник Нильс Бо Боженс изобразил китайский флаг с пятью желтыми возбудителями коронавируса вместо пяти звезд. Карикатура была опубликована в номере Jyllands-Posten за 27 января.





«Без всякого сочувствия это изображение пересекло черту между цивилизованным обществом и этическими границами свободы слова и оскорбляет человеческое достоинство», — заявили китайские дипломаты.





Однако главный редактор газеты Джейкоб Нибро отказался извиняться перед Китаем, заявив, что карикатура отражает проблему распространения коронавируса из Китая в другие страны мира.





Он подчеркнул, что редакция газеты не хотела оскорбить китайский народ и не собиралась высмеивать ситуацию в Китае.





«Jyllands-Posten ценит принцип свободы выражения мнений и является площадкой для разных точек зрения. Иногда это может приводить к тому, что некоторые люди чувствуют себя оскорбленными, но это не является причиной для редактирования газеты», — заявил главный редактор газеты.





Jyllands-Posten не впервые провоцирует карикатурный скандал. В 2005 году газета опубликовала сатирические рисунки исламского пророка Мухаммеда, которые вызвали негодование по всему мусульманскому миру.