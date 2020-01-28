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Папашу, избившего и выбросившего на площадку 4-летнего сына, посадили на 6 лет

К шести годам лишения свободы и большому штрафу приговорили 31-летнего жителя Витебска за истязание маленького сынишки. Суд проходил в закрытом режиме.

Четырехлетнего мальчика 12 августа 2019 года соседи нашли на лестничной площадке одной из витебских многоэтажек, он спал в соседской детской коляске. Как оказалось, накануне его отец очередной раз избил сожительницу, и она сбежала из дома. После этого мужчина продолжил пить, а потом побил маленького сына и выбросил его на лестничную площадку.

Побитый мальчик увидел на лестничной площадке оставленную детскую коляску, забрался в нее и уснул. Там его обнаружили соседи, которые заметили следы побоев и вызвали милицию.

Позже сотрудники правоохранительных органов установят, что мужчина в период с ноября 2018 года по август 2019 года периодически напивался пьяным и избивал жившую с ним женщину, всего удалось установить девять подобных фактов. В результате молодому человеку было предъявлено обвинение сразу по пять статьям УК.

28 января в суде Первомайского района Витебска заслушали последнее слово обвиняемого и огласили вынесенный ему приговор.

— Обвиняемый признан виновным по всем статьям. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима и штрафа в 150 базовых величие (4050 рублей — ред.), — рассказала сайту «Народные новости Витебска» официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
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