«Пустые улицы – словно все вымерли»

Уроженка Барановичей Виктория Негода живет в Китае более пяти лет. Ее «родной» город Пекин, но сейчас девушка застряла в Ухане, куда приехала в начале января в гости к подруге.





– О новой заразе я узнала еще в декабре – власти в принципе ничего не замалчивали. Но тогда я не восприняла всерьез. Даже к подруге не побоялась поехать в этот Ухань, будь он не ладен… Думала обойдется парой случаев, – рассказывает Виктория.





То, что «не обойдется», девушка начала понимать, уже находясь в эпицентре вспышки.





– Из аптек и магазинов стали исчезать маски. Их просто хватали как горячие пирожки, – вспоминает Виктория. – Цены на маски выросли в три-четыре раза. Правда сейчас ситуация вроде стабилизировалась.





Потом начались перебои с продуктами. Однажды девушка зашла в небольшой магазинчик недалеко от дома и увидела пустые полки. Видимо, люди начали делать запасы на случай эпидемии.





Что все «совсем плохо» стало очевидно, когда город «закрыли», вспоминает Виктория. Сейчас город выглядит, как в страшном фильме.





– Все встало: предприятия, школы, транспорт. Как будто апокалипсис наступил. Пустые улицы, словно все вымерли… Только больницы забиты до отказа и люди в химзащите везде. На окраинах города блок-посты, вертолеты по ночам с воздуха разбрызгивают какую-то дрянь. По телевизору сутками напролет твердят о методах профилактики.





– Я уже стала параноиком, – вздыхает девушка, – мою руки по 100 раз в день.





Виктория мечтает уехать из города, но сделать это пока невозможно: из Уханя никого не выпускают. Несмотря на это, она надеется, что в скором времени ученым удастся погасить вспышку.





– Я верю, что скоро все закончится. Китайские ученые – одни из самых сильных в мире. Но вот в Китае после этого уже вряд ли останусь, – говорит девушка.





«Особой паники нет»





Ольга Голуб родилась в Барановичах. Несколько лет назад девушка переехала в Китай. Сейчас она находится в городе Чунцин на юге Китая. По словам Ольги, здесь на 24 января было зарегистрировано 19 случаев заражения.





Девушка рассказывает, что особой паники среди населения нет.





– Каждый день выходят новости с подробной сводкой о числе зараженных. Вся информация доступна, – говорит она. – Активно проводится пропаганда личной гигиены.





Однако, отмечает собеседница, в городе ощущается дефицит масок.





– Маски трудно достать, и цены на них выросли. Но правительство борется с этим. Если кто-то заметит, что цена на них сильно завышена, может пожаловаться – и ситуация будет решена.





На днях Ольга планирует улететь из Чунцина. В аэропортах, говорит девушка, принимаются меры безопасности – у пассажиров измеряют температуру.





Весь Китай очень переживает за тех, кто остался в Ухане. Вспышка как раз пришлась на китайский Новый год, когда все должны возвращаться домой, отмечать этот день с семьей. Но покинуть заблокированный город люди не могут – транспортные пути перекрыты. Вокзалы, аэропорты, дороги охраняются.





Жители Китая всячески поддерживают Ухань в соцсетях, рассказывает Ольга. Стали популярны лозунги типа «Ты можешь», «Мы можем», «Ухань может», «Китай может» [справиться с вирусом].