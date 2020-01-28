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"Как будто апокалипсис наступил". Беларуска застряла в Ухане, где бушует коронавирус

Две наши соотечественницы, которые сейчас находятся в Китае, рассказали, как Поднебесная переживает вспышку коронавируса.

"Как будто апокалипсис наступил". Беларуска застряла в Ухане, где бушует коронавирус

«Пустые улицы – словно все вымерли»

Уроженка Барановичей Виктория Негода живет в Китае более пяти лет. Ее «родной» город Пекин, но сейчас девушка застряла в Ухане, куда приехала в начале января в гости к подруге. 

– О новой заразе я узнала еще в декабре – власти в принципе ничего не замалчивали. Но тогда я не восприняла всерьез. Даже к подруге не побоялась поехать в этот Ухань, будь он не ладен… Думала обойдется парой случаев, – рассказывает Виктория.

То, что «не обойдется», девушка начала понимать, уже находясь в эпицентре вспышки.

– Из аптек и магазинов стали исчезать маски. Их просто хватали как горячие пирожки, – вспоминает Виктория. – Цены на маски выросли в три-четыре раза. Правда сейчас ситуация вроде стабилизировалась.

Потом начались перебои с продуктами. Однажды девушка зашла в небольшой магазинчик недалеко от дома и увидела пустые полки. Видимо, люди начали делать запасы на случай эпидемии.

Что все «совсем плохо» стало очевидно, когда город «закрыли», вспоминает Виктория. Сейчас город выглядит, как в страшном фильме.

–  Все встало: предприятия, школы, транспорт. Как будто апокалипсис наступил. Пустые улицы, словно все вымерли… Только больницы забиты до отказа и люди в химзащите везде. На окраинах города блок-посты, вертолеты по ночам с воздуха разбрызгивают какую-то дрянь. По телевизору сутками напролет твердят о методах профилактики.

– Я уже стала параноиком, – вздыхает девушка, – мою руки по 100 раз в день.

Виктория мечтает уехать из города, но сделать это пока невозможно: из Уханя никого не выпускают. Несмотря на это, она надеется, что в скором времени ученым удастся погасить вспышку.

– Я верю, что скоро все закончится. Китайские ученые – одни из самых сильных в мире. Но вот в Китае после этого уже вряд ли останусь, – говорит девушка.

«Особой паники нет» 


Ольга Голуб родилась в Барановичах. Несколько лет назад девушка переехала в Китай. Сейчас она находится в городе Чунцин на юге Китая. По словам Ольги, здесь на 24 января было зарегистрировано 19 случаев заражения.

Девушка рассказывает, что особой паники среди населения нет.

– Каждый день выходят новости с подробной сводкой о числе зараженных. Вся информация доступна, – говорит она. – Активно проводится пропаганда личной гигиены.

Однако, отмечает собеседница, в городе ощущается дефицит масок.

– Маски трудно достать, и цены на них выросли. Но правительство борется с этим. Если кто-то заметит, что цена на них сильно завышена, может пожаловаться – и ситуация будет решена.

На днях Ольга планирует улететь из Чунцина. В аэропортах, говорит девушка, принимаются меры безопасности – у пассажиров измеряют температуру.

Весь Китай очень переживает за тех, кто остался в Ухане. Вспышка как раз пришлась на китайский Новый год, когда все должны возвращаться домой, отмечать этот день с семьей. Но покинуть заблокированный город люди не могут – транспортные пути перекрыты. Вокзалы, аэропорты, дороги охраняются.

Жители Китая всячески поддерживают Ухань в соцсетях, рассказывает Ольга. Стали популярны лозунги типа «Ты можешь», «Мы можем», «Ухань может», «Китай может» [справиться с вирусом].
intex-press.by
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