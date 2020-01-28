США ужесточат правила выдачи грин-карт: кого это коснётся

Верховный суд страны позволил администрации Трампа ввести в действие новые правила выдачи грин-карт.

Согласно им, процедура получения разрешений будет ужесточена для тех людей, которые, по мнению властей, рассчитывают воспользоваться программами господдержки, в том числе социальными и медицинскими.

Например, льготная покупка жилья и получение талонов на продукты.

Столкнутся с проблемами и те, кто недостаточно владеет английским языком. По мнению законодателей, данный фактор не позволит людям найти работу.





Новые правила должны были вступить в силу еще в октябре 2019 года, но их заблокировал суд Нью-Йорка.



