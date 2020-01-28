США ужесточат правила выдачи грин-карт: кого это коснётся
Получить разрешение на постоянное жительство в США станет сложнее.
Верховный суд страны позволил администрации Трампа ввести в действие новые правила выдачи грин-карт.
Согласно им, процедура получения разрешений будет ужесточена для тех людей, которые, по мнению властей, рассчитывают воспользоваться программами господдержки, в том числе социальными и медицинскими.
Например, льготная покупка жилья и получение талонов на продукты.
Столкнутся с проблемами и те, кто недостаточно владеет английским языком. По мнению законодателей, данный фактор не позволит людям найти работу.
Новые правила должны были вступить в силу еще в октябре 2019 года, но их заблокировал суд Нью-Йорка.
Источник: ctv.b
14:48 28/01/2020
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