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Мая твая вроде понимает: беларусы в середине мирового рейтинга владения английским

Ежегодный рейтинг знания английского языка English Proficiency Index, в котором представлено 100 стран мира, по итогам 2019 года поставил Беларусь на 47 место из 100.

По этому параметру Беларусь обошла Россию (48) и Украину (49), однако значительно уступила Польше (11), Литве (21) и Латвии (22).

Лидером по итогам прошлого года признаны Нидерланды, которые сместили прежнего лидера - Швецию. Также в топ-3 попала Норвегия.

47-я позиция Беларуси соответствует, согласно методологии экспертов, оценке "низкий уровень". В эту же категорию вошли еще 22 страны. Оценок "Очень высокий уровень" и "высокий уровень" удостоились 29 стран из сотни.

Отдельно оценивалось знание английского жителями столиц изучаемых экспертами стран. Минск вошел в число городов с "умеренным владением". Согласно оценке экспертов, в достаточной мере языком международного общения владеет 53,58% жителей белорусской столицы. Это больше, чем в Киеве, но чуть меньше, чем в Москве.


"Наши наблюдения полностью опровергают мысль, что учить иностранные языки стоит только в детском возрасте. Мир стремительно развивается, и мы не можем рассчитывать получить все важные знания в первой четверти нашей жизни, чтобы выстроить карьеру. Произошел фундаментальный сдвиг в сторону обучения на протяжении всей жизни - это неизбежно", - подчеркнули авторы исследования.
Источник: interfax.by
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