Власти рассматривают вопрос о более мягких вариантах исполнения "воинского долга"
олодым специалистам из сферы сельского хозяйства могут предоставить отсрочку от армии, также не исключен вариант, что некоторые категории граждан будут проходить военную службу не сразу год-полтора, а каждый год по 1,5-2 месяца.
На сегодняшнем совещании у Лукашенко профильные чиновники вносли предложение: отсрочка от призыва на срочную службу молодым специалистам из сельхозсферы.
Как передает Пул Первого, Лукашенко тут же вспомнил своё давнее поручение: продумать для некоторых категорий молодых людей возможность служить каждый год по 1,5-2 месяца (из сферы АПК - зимой, всем остальным - летом). То есть в оптимальный период отлучаться на военную подготовку. И реально научить - хотя бы в территориальной обороне служить при необходимости.
Этот вопрос на совещании обсудили с вердиктом: проработать вопрос и выработать оптимальный вариант.
Не исключено, что такая реформа в армии может быть связана с огромным количеством желающих "откосить" от армии и с многчисленными фактами дедовщины и самоубийств призывников, в том числе крайне подозрительными.
"Белорусский партизан"
12:51 28/01/2020
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