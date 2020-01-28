На сегодняшнем совещании у Лукашенко профильные чиновники вносли предложение: отсрочка от призыва на срочную службу молодым специалистам из сельхозсферы.





Как передает Пул Первого, Лукашенко тут же вспомнил своё давнее поручение: продумать для некоторых категорий молодых людей возможность служить каждый год по 1,5-2 месяца (из сферы АПК - зимой, всем остальным - летом). То есть в оптимальный период отлучаться на военную подготовку. И реально научить - хотя бы в территориальной обороне служить при необходимости.





Этот вопрос на совещании обсудили с вердиктом: проработать вопрос и выработать оптимальный вариант.









Не исключено, что такая реформа в армии может быть связана с огромным количеством желающих "откосить" от армии и с многчисленными фактами дедовщины и самоубийств призывников, в том числе крайне подозрительными.