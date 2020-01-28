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"Подрабатывал": минчанин сдавал драгоценности подруги в ломбард и приносил ей деньги

Сыщики Первомайского РУВД г. Минска установили личность фигуранта, который на протяжении нескольких месяцев совершал кражи драгоценностей и предметов интерьера из чужой квартиры.

О том, что из квартиры в Первомайском районе столицы пропали серебряные салфетницы и золотые украшения, в милицию сообщила хозяйка жилплощади. По оперативной информации, общая сумма краденого имущества составила более 2000 рублей.

Оперативники провели ряд необходимых мероприятий и установили, что к пропаже имущества из квартиры причастен сожитель хозяйки жилых квадратов. Установлено, что 30-летний неработающий минчанин на протяжении нескольких месяцев брал чужие вещи и сдавал их в ломбарды по чужим паспортам.

Мужчина пояснил правоохранителям, что часть вырученных в ломбарде денег приносил сожительнице, поясняя их происхождение временными подработками, а часть тратил на личные нужды. Известно, что все это время мужчина не был трудоустроен.

Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчины дана правовая оценка, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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