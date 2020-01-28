Наверное, каждый белорус хоть раз попадал в ситуацию, когда ушлая продавщица на рынке в пакет с хорошими овощами и фруктами клала явную "некондицию" в надежде, что покупатель не заметит. К подобным сюрпризам на рынках люди привыкли, поэтому внимательно смотрят, что покупают. Магазинам пока доверяют больше, из-за чего в результате страдают.





В редакцию Sputnik обратились сразу несколько читателей, столкнувшихся с одинаковой проблемой.





По их словам, в последнее время на прилавках столичных магазинов крупных торговых сетей появляется все больше гнилья, которое лежит вместе с хорошими продуктами и может попасться не очень внимательному покупателю. При этом администраторы торговых точек не всегда адекватно реагируют на просьбу убрать испорченные овощи и фрукты.





Корреспондент разобралась в ситуации и выяснила, куда обращаться с жалобами на подобные факты.









Там плесень и гниль!

Минчанка Наталья и раньше замечала, что магазины продают хорошие овощи и фрукты вместе с гнилыми, но в последнее время эта проблема разрослась до катастрофических масштабов.





"Еще при закупке продуктов к Новому году обратила внимание, насколько небрежно магазины относятся к реализуемым продуктам. Закупались в нескольких крупных гипермаркетах, и во всех я заметила одно и то же: в ящиках лежат свежие овощи и фрукты вместе с, мягко говоря, вообще не свежими. Там и плесень, и гниль!", - с отвращением говорит она.





Женщина, как добросовестный покупатель, подходила к продавцам и просила убрать испорченные продукты. Нормально отреагировали не все представители магазинов.





"В одном из гиперов девушка, взвешивающая плодоовощную продукцию, прямо "наехала" на меня! Мол, если я вижу некондицию, могу сама пойти и выбросить ее, а не продавцов по пустякам беспокоить. Я была в шоке", - рассказывает покупательница.





На магазины пожаловался и Алексей. В начале января был день рождения у его мамы. Женщина готовила стол и закупала продукты в одном из крупных магазинов. Среди прочего брала помидоры "черри" для салата.





"Мама не заметила, что часть из них уже была покрыта плесенью, у нее зрение плохое. Уже дома моя дочь помогала ей с готовкой и заметила, что томаты нехорошие. Пришлось выбросить. Но вопрос даже не в деньгах, а в том, что нельзя хранить гнилые овощи и фрукты с нормальными. Они же все начинают портиться! Да и вообще это обязанность магазина обеспечивать людей качественным товаром", - убежден мужчина.





Он даже вернулся в магазин, где купили злополучные томаты, и оставил запись в книге замечаний и предложений. Ответа пока не дождался.





В неприятную ситуацию попала минчанка Анна. Девушка купила огурцы, среди которых оказался подпорченный. Уже на следующий день сделать салат она не смогла: они все покрылись белым налетом и начали странно пахнуть.





"Я купила самые дорогие огурцы, а не "уцененку", набрала их из общего ящика, а не из ящика с мусором! Это ненормально, что магазины совсем не следят за тем, что продают. Причем, после этого случая остался такой осадочек, что я каждый раз тщательно слежу за тем, что беру, и уже замечаю испорченные продукты. То мандарины гнилые, то яблоки лежат в одном ящике с гнильем. Нас просто кормят отходами за наши же деньги", - возмущается она.









Как я была "ревизором"

Чтобы проверить, действительно ли проблема носит массовый характер, корреспондент Sputnik включила внутреннего "ревизора" и прошлась по нескольким крупным столичным гипемаркетам разных торговых сетей. Оказалось, претензии покупателей вполне обоснованы: ни в одной из торговых точек не пришлось долго искать испорченные овощи и фрукты.





В первом магазине нашлось сразу несколько ящиков с некондицией: подпорченная пекинская капуста, гниющая картошка и явно попахивающий лук. Попытка сфотографировать все это была пресечена практически сразу: подошла суровая девушка в форменной одежде и запретила снимать.





На замечание по поводу гнилья отреагировала нервно, правда, практически сразу унесла все указанные продукты. Администратор магазина, в свою очередь, извинилась и долго убеждала не писать замечание, обещая исправиться.





Во втором гипермаркете картина была примерно такая же. Заплесневелые томаты, подгнившие яблоки и мандарины. Чтобы убрать все это с прилавка, пришлось походить по магазину в поисках персонала. Выловленная спустя несколько минут продавщица без особого энтузиазма пробурчала: "Спасибо за информацию. Все уберем". И дальше пошла по своим делам.





Третий магазин порадовал вежливостью персонала. Улыбчивая молодая девушка сразу же бросилась на помощь в борьбе с некондицией. Она убрала не только замеченную мной испорченную дыню и баклажан с плесенью, но и стала проверять другие ящики на наличие гнилья. Что ж, зачет.





Последний из посещенных магазинов даже немного удивил. Во-первых, продавец очень вежливо попросила не фотографировать испорченные мандарины, авокадо и "черри": это вредит репутации. А потом рассказала, что покупатели могут сами выбросить замеченные ими гнилые овощи и фрукты, для этого даже поставили специальные урны в плодоовощном отделе.





"Вы поймите, нас не так много. Мы просто не можем уследить за тем, чтобы вовремя убирать некондицию. Стараемся, но не всегда успеваем. А потом покупатели жалуются и замечания пишут. Это все только на наших премиях отражается, руководство всегда найдет виноватого", - честно и по-человечески объяснила она.





Удалось поговорить с работницей еще одного продуктового поменьше, женщина раскладывает овощи и фрукты. Она призналась, что магазину, конечно, не выгодно массово выбрасывать гнилье. Иногда они даже идут на хитрости.





"У нас негласное правило: если видим, что что-то подпортилось, мы фасуем товар и подкладываем в общую массу. Как на рынке. Люди берут, а потом только дома обнаруживают, что есть вопросы. Приносят назад и жалуются очень редко. Я понимаю, что это нечестно. Но что делать. Мы – люди подневольные", - вздохнула она.

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Санстанция: можно отравиться

Чтобы выяснить, опасно ли соседство испорченных и свежих овощей и фруктов и должны ли магазины предотвращать его, обратились в ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии".





Белорусское законодательство запрещает продажу пищевых продуктов с истекшими сроками годности, небезопасных или с признаками недоброкачественности. Но это, к сожалению, не мешает магазинам действовать по своему усмотрению.





"Запрещается обращение фруктов и овощей, загнивших, испорченных, проросших, с нарушением целостности кожуры. Продукция в таком состоянии на прилавке не должна присутствовать", - рассказал заместитель главного государственного санитарного врача Минска Сергей Козыревич.





Магазины должны проводить товароведческую экспертизу, по результатам которой некачественные продукты должны снимать с продажи и утилизировать. По словам специалиста, в санитарно-эпидемиологическую службу Минска периодически поступают жалобы от людей о реализации магазинами загнивших, испорченных овощей и фруктов.





"Наличие такой продукции на прилавках свидетельствует об отсутствии контроля со стороны торгующих субъектов. При выявлении нарушений требований действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения принимаются меры, предусмотренные законодательством Беларуси. Например, в адрес субъектов направляются предписания об изъятии из обращения недоброкачественной пищевой продукции", - пояснил он.





Пищевые продукты должны храниться и продаваться в условиях, при которых невозможна их порча и обеспечена защита от загрязняющих веществ. Это опасно.





"Не допускается совместное хранение доброкачественной продукции с продукцией испорченной, с истекшим сроком годности, изъятой из обращения. Подгнившие овощи и фрукты – это серьезная опасность для здоровья. Плесень и гниль в виде микотоксинов, которые, на первый взгляд совершенно безобидны, на самом деле быстро поражают весь плод и, попав в организм человека вместе с подгнившими овощами и фруктами, могут вызвать пищевые отравления", - предупредил заместитель главного санитарного врача столицы.





Он также отметил, что покупатели могут бороться с недобросовестными торговыми объектами. При обнаружении испорченных или недоброкачественных овощей и фруктов нужно обратиться к администратору торгового зала и оставить обращение в книге замечаний и предложений.





"При отсутствии реагирования со стороны руководства торгового объекта можно направить обращение в адрес санитарно-эпидемиологической службы районов столицы или Минска с указанием следующей информации: наименование субъекта/объекта хозяйствования, фактический адрес нахождения объекта и выявленные нарушения", - заключил Козыревич.





В санитарно-эпидемиологической службе обязательно отреагируют на него и проверят указанный магазин.