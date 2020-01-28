В Минске треснул еще один путепровод - его ремонтировали 3 года назад





Евгений Фей, датчики и маячки там еще стоят, как и опоры под самим мостовым сооружением. Как сообщил агентству « Минск-Новости » заместитель директора ГП «Горавтомост», датчики и маячки там еще стоят, как и опоры под самим мостовым сооружением.





Он добавил, что пока все так и останется, но в дальнейшем предстоит принять проектные решения и выполнить те или иные ремонтные работы. А до этого движение в крайних правых полосах будет закрыто, чтобы снизить нагрузку на балки.





Этот путепровод был построен в конце 1970-х, в начале 2000-х его капитально ремонтировали, масштабный текущий ремонт сооружения провели в 2016 г.







