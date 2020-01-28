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В Минске треснул еще один путепровод - его ремонтировали 3 года назад

За состоянием путепровода на развязке пр. Победителей и ул. Орловской, где на прошлой неделе обнаружился прогиб крайних балок, следят специалисты.


Как сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель директора ГП «Горавтомост» Евгений Фей, датчики и маячки там еще стоят, как и опоры под самим мостовым сооружением.

Он добавил, что пока все так и останется, но в дальнейшем предстоит принять проектные решения и выполнить те или иные ремонтные работы. А до этого движение в крайних правых полосах будет закрыто, чтобы снизить нагрузку на балки.

Этот путепровод был построен в конце 1970-х, в начале 2000-х его капитально ремонтировали, масштабный текущий ремонт сооружения провели в 2016 г.
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