Завтрак - это догма или реклама?

Кажущаяся радикальной идея, что мы должны "отменить завтрак", исходит от американского телеведущего доктора Мехмета Оза, который объявил о своих планах во время интервью TMZ.





Газета The Independent опубликовала его интервью. "Я думаю, что к 2020 году одно из первых, что я собираюсь сделать, это прекратить завтракать, - сказал доктор Оз. - Я не думаю, что нам нужно завтракать, и считаю это рекламной уловкой".





"К сожалению, многие догмы, которыми нас кормили десятилетиями, исходили из рекламы, на самом деле они не основывались на правде о нашем здоровье".









По словам доктора Оза, "самое умное" для нас - это "отменить завтрак и поесть первый раз тогда, когда вы действительно голодны".





"Отмените ежедневный завтрак", - сказал ведущий ток-шоу, объяснив, что в большинстве случаев люди даже не голодны, когда просыпаются утром.





Для тех, кто испытывает голод по утрам, доктор Оз сказал, что это, вероятно, из-за отказа от здоровой пищи на ужин и употребления фастфуда.





"Вы даже не голодны, у вас идет реакция отмены, потому что в 10 часов вечера вы съели несколько суперуглеводов, таких как картофельные чипсы или картофель фри, - сказал он. - Это означает, что инсулин вашего организма полностью разрушен. К следующему утру происходит нездоровое скачкообразное восстановление инсулина, и вы чувствуете голод. Это чувство голода напоминает чувство абстиненции, как у наркоманов. Вы должны получить свое лекарство, которым являются углеводы."





Рекомендации Оза происходят на фоне растущей тенденции к диете вокруг прерывистого поста, когда практикующие ежедневно воздерживаются от еды в течение определенного периода времени от 14 до 16 часов. Другие разновидности прерывистого поста включают полное воздержание от пищи или сохранение употребления до нескольких сотен калорий в течение двух дней в неделю, пишет ru.oxu.az









Пропустите завтрак до утренней тренировки, чтобы похудеть





"Большинство американцев зависимы от пищи, когда мы должны быть зависимы от жизни", - добавил 59-летний врач.





Несколько исследований за последние годы показывают, что завтрак практически не влияет на массу тела человека, уровень метаболизма в покое, уровень холестерина или уровень сахара в крови. Однако другие исследования предполагают, что пропуск завтрака связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Таким образом, исследования не дали четких результатов о влиянии завтрака на способность снижать частоту сердечных заболеваний и ожирения, поскольку некоторые исследования показывают, что прием пищи может быть полезным, в то время как другие показывают, что это не имеет большого значения.





Большинство экспертов пришли к выводу, что завтрак должен быть факультативным, так как польза завтрака для здоровья среди тех, кто завтракает, не перевешивает тех, которые не завтракают по утрам.





Что касается того, следует ли вам продолжать завтракать, если вы предпочитаете здоровый сбалансированный завтрак, то доктор Оз предлагает продолжать это делать - но позже.





Доктор Оз советует: лучше подождать несколько часов, пока вы на самом деле не проголодаетесь, и позавтракать именно тогда, а не просто завтракать, потому что вы должны позавтракать. Он предлагает завтракать за завтраком.





"Новая тенденция для завтрака - это поздний завтрак. Вы должны сделать это в нужное время и сделать это правильно", - сказал доктор Оз, добавив: "Переместите свой завтрак назад на пару часов, вы будете счастливы".







