Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил и в пресс-службе компании.





Запись на курс Game Data Analytics стартавала 27 января. Причем получить эти уникальные знания можно абсолютно бесплатно.





Согласно рейтингу, составленному сервисом Glassdoor, специалист по анализу данных входит в тройку лучших профессий. Начиная с сегодняшнего дня у студентов, магистрантов и молодых специалистов есть отличная возможность попасть на обучение по специальности в одной из самых быстро растущих IT-отраслей — разработке видеоигр.





Попасть на курс Game Data Analytics можно в рамках обучающей программы, которая проходит в минском офисе компании, создавшей известную танковую стратегию.





Программа курса рассчитана на талантливых молодых людей, у которых есть желание стать настоящими профессионалами. На практике можно освоить современные методики и технологии, которые используются для решения реальных аналитических задач.









Занятия будут вести действующие сотрудники компании, а обучение будет проходить на примерах из практики. Студенты, которые хорошо зарекомендуют себя во время обучения, получат шанс попасть на работу к резиденту ПВТ.





Среди требований к желающим попасть на курс: базовые знания статистики и теории вероятностей; знание основ программирования (любой из диалектов SQL, Python или R); продвинутые знания MS Excel (сводные таблицы, поиск решения, пакет анализа); английский язык на уровне не ниже Intermediate.



