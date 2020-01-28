В Германии подтвержден первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом в понедельник, 27 января, сообщило Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария. Отмечается, что коронавирус был выявлен у мужчины из района Штарнберг. На данный момент он находится под наблюдением и изолирован, пишет korrespondent.net



В Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, превысило 4500 человек, из них 106 скончались. Об этом 28 января сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.





Днем ранее официально сообщалось о 2507 заболевших и 80 умерших.

Из 106 смертей 100 приходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса.

На материковом Китае зафиксированы 4494 случая заражения, в Гонконге – восемь, в Макао – семь, на Тайване – пять.

В других азиатских странах коронавирусом инфицированы 30 человек, в Европе – четыре, в Северной Америке – шесть и в Австралии – пять.



