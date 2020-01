Стали известны 12 финалистов отбора на «Евровидение-2020»

Прослушивание претендентов, прошедших предварительный отбор, прошло сегодня в студии телеканала. В нем приняли участие 49 музыкантов. Среди них были в основном новые имена, но встречались и уже известные беларусским слушателям исполнители: например, Саша Захарик, PAULINN, Виталий Воронко, AURA, Виталий Артист, NAPOLI, Жанет, Анастасия Малашкевич.





Все участники по требованиям конкурса выступали с чистой минусовой фонограммой, то есть без любых записей голоса, бэк-вокала и т.д. Продолжительность песен была ограничена 3-мя минутами.





В итоге жюри, в состав которого вошли музыканты, композиторы, продюсеры и певцы, в том числе Георгий Колдун, Naviband и Zena, выбрали 12 финалистов. Вот их имена и песни:





Анастасия Гламозда — Burning again

Дарья Хмельницкая — On Fire

Юлия Быкова (AURA) — «Барані сваё»

Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич (VAL) — «Да вiдна»

Анжелика Пушнова — True Love

Ольга Шиманская (NAPOLI) — Dоn’t let me down

Саша Захарик — Rocky Road

КейСи — Chili Pepper

Ян Ярош — Fire

Анастасия Развадовская — Hello

группа CHAKRAS — La-ley-la

Анастасия Малашкевич — Invisible





Интересно, что 40 из 49 песен было представлено на иностранных языках: одну спели на французском, остальные на английском. На государственных языках набралось девять песен. При этом русский оказался в меньшинстве: на нем было исполнено лишь три песни, и ни одна не прошла в финал.





Шесть песен было спето на беларусском языке. В их числе и композиция «Барані сваё» Юлии Быковой, которая в прошлом году получила премию президента «За духовное возрождение» за написанную ей песню «Куточак Беларусі». Клип на нее снимали на родине Лукашенко.





Жеребьевка финалистов пройдет завтра в полдень. После этого участники начнут готовиться к финальному шоу, которое состоится не позднее 6 марта. Его победитель и отправится на «Евровидение» в Роттердам в мае.