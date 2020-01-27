Вивестад был в Беларуси раньше и в сентябре вернулся, путешествовал с одним из своих друзей. По предварительной информации, пенсионера задержали после разговора с белорусскими детьми в холле отеля. Эти дети были гостями на свадьбе, которую отмечали в ресторане гостиницы. С иностранцем общалась девочка и ее двое братьев.





Дело рассматривает суд Московского района. Заседание закрытое - в зал пустили только адвокатов и переводчиков. Среди защитников норвежца - известный московский адвокат Илья Новиков, который больше 10 лет играл в "Что? Где? Когда?". Семья обвиняемого возлагает на него надежды. В Брест поддержать родственника приехали его старшая сестра Анна и его дядя Колин. С момента задержания с Дагом они не виделись и не разговаривали - связь поддерживали только через адвоката.





- Мы сделали все, что могли, чтобы все было хорошо, - говорит Анна, сестра обвиняемого, которая теперь ждет новостей от адвокатов по ту сторону двери зала суда. Кроме защитников, семья позаботилась и о переводчике с русского на норвежский. Суд предоставил перевод с русского на английский и наоборот.





- Разные обычаи, разная культура, я это уважаю, но надеюсь, что в конце концов все будет хорошо, - говорит Анна, сестра Дага Вивестада. - Мы очень любим его. Я больше не могу даже об этом думать. Я могу только быть сильной и надеяться на небеса.





О том, что произошло, семья узнала от жены Дага - та получила от мужа сообщение, когда его задержали. Родным известно не много. Тогда Даг и его друг Уле путешествовали по Беларуси. В холле холле гостиницы в Бресте Даг заговорил с детьми - к иностранцу подошли 10-летняя девочка и ее братья 6 и 9 лет. Дети выбежали из ресторана, где отмечали свадьбу. Мужчину удивило, что девочка хорошо говорит по-английски. Разговор длился 2 минуты - и на прощание Даг чмокнул девочку в щеки. Анна говорит, в Норвегии так принято - все так здороваются и прощаются, никакой подоплеки в этом нет.





- Я понимаю семью, но... Там было много людей, была группа китайцев, - никто ничего не заметил!





Разговор норвежца с детьми попал на записи камер видеонаблюдения. Содержание видео родственникам известно со слов адвоката. Говорят, там нет ничего похожего на домогательства. Что дальше случилось, не понятно, но в итоге Дага и Уле избили. Уле в Норвегии делали операцию на головном мозге. Сегодня он тоже в суде в Бресте - будет выступать, как свидетель.





- Мы с Дагом путешествуем по миру с 1972 года. Я никогда не видел его выпившим. Я могу выпить виски, бренди. Он может выпить бокал вина, коктейль или кофе. И съесть кусочек пирожного. жил с ним вместе. Никогда ничего такого не замечал, - говорит Колин.





Проблем с законом у обвиняемого, по словам близких, у него тоже никогда не было.





- Он никогда не был в суде! Ему 71 год, и он никогда даже не был в полиции в Норвегии, - добавляет Анна.





Освещать это дело в Брест приехала съемочная группа норвежского телеканала, также в суд прибыл представитель посольства Норвегии в Беларуси.





Интересы потерпевшей представляет родитель девочки. Вызывали ли ребенка в зал суда, не известно, но если ее будут опрашивать, то произойдет это в присутствии педагога-психолога.





КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА





Илья Новиков: "Даг Вивестад мне показался спокойным и искренним"





Защищают Дага Вивестада в суде два адвоката: Андрей Буневич из Бреста и Наталья Машера из Минска. Илья Новиков будет советником защиты.





- Я заявлял ходатайство о допуске меня в качестве защитника, но суд отказал. Но я не дал подписку о неразглашении. Я успел переговорить с обвиняемым, я знаю его позицию. Обвинение считает, что с его стороны была попытка сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего. Даг это отрицает, - комментирует известный российский адвокат Илья Новиков.





Адвокат обратил внимание на то, что родственники детей избили не Дага, а его друга - Уле Рённевига.





- Это с моей точки зрения должно говорить о том, что они могли ошибаться и в других вещах: было ли вообще что-то с девочкой, было ли это насильственное, сексуальное, - рассуждает Новиков.





- Он разговорился с девочкой, которая хорошо говорит по-английски. Он по-русски вообще никак. За те несколько меяцев, что он находился в СИЗО, он научился словам типа "начальник", "коридорный", но не в тот момент. Он наконец-то в Беларуси встретил человека, с которым можно поговорить по-английски, тем более ребенка! Он умилился. И все. То есть попыток "ее удерживая за голову и применяя побои целовать в губы", как написано, не было - это он отрицает категорически. Он отрицает, что брал ее за руку и куда-то тащил, - делится деталями дела Новиков.





Илья Новиков считает, что история с господином Рённевигом, который в Норвегии лечился от серьезной черепно-мозговой травмы, может иметь значение в этом деле, потому что указывает на неполноту следствия - те, кто били, не наказаны. Правда, у адвоката есть сведения, что прокуратура отменила постановление УВД об отказе в возбуждении уголовного дела.





- Здесь есть, что обсуждать. Было бы корректно приостановить производство по этому делу до тех пор, пока милиция не разберется, что же на самом деле было с его участием.





В целом Илья Новиков склонен верить обвиняемому.





- Я посмотрел, как он себя ведет, как реагирует. Я склонен ему верить. Он мне показался спокойным и искренним. Если человек действительно склонен приставать к маленьким девочкам, обычно в течение жизни это проявляется. Я думаю, об этой истории стоит говорит публично, потому что с ним там (в СИЗО - Ред.) могут плохо обращаться - посмотрите, какая у него статья. Для него защита - это физическая безопасность. А там посмотрим.