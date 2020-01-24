Режиссер Антон Бойко во время работы над одним из своих проектов. Фото: архив Антона Бойко

О чем фильм

«Странник. Начало пути» – фантастический боевик в жанре нуар (термин, применяемый обычно к фильмам с криминальным сюжетом и мрачной атмосферой, – ред.), рассказывающий о жизни через 70 лет после Апокалипсиса. Главный герой, рожденный в постапокалиптическое время, ищет «град обетованный», дающий пристанище всем выжившим, о котором ему рассказывал его дед, а деду его отец. Он никогда не видел этого города, но идет к нему вопреки логике выживания, ведь все идут на Юг, уходя от холода и смерти, а его путь лежит на Север.





– Это полнометражный фильм, фантастический боевик в жанре нуар. Такого у нас в Беларуси еще не снимали – со сложно постановочными и тяжелыми трюковыми, пиротехническими сценами, – рассказывает Антон Бойко, автор проекта и его режиссер. – Участие в фильме принимают белорусские и российские актеры, достаточно известные медийные личности, имена которых я оглашу чуть позже, когда закончатся кастинги и пробы и будет утвержден финальный список актеров.





«Город, который пора прославить»

Снимать фильм планируют в Барановичах.





– Барановичи – город, который пора прославить в кинематографии. У нас в Беларуси много локаций, где фильмы снимались, где я сам снимал, а Барановичи как-то обошли стороной, – пояснил выбор места съемок режиссер. – Тем более, что часть команды, которая будет принимать участие в съемке, тоже из Барановичей.





Правда, место съемок пока не разглашают. По словам режиссера, у съемочной группы есть виды на один из заброшенных заводов города, однако варианты еще предстоит согласовать с городскими властями.





– Эта картина создается при поддержке Белорусского союза кинематографистов. И мы в ближайшее время от имени союза отправим письмо в горисполком с просьбой поддержать проект. Мы рассчитываем, что нам выделят места в гостинице и какое-то минимальное питание, хотя бы для иностранных звезд. Надеемся, Барановичский горисполком пойдет нам навстречу, – говорит Антон Бойко.





«Показать, что можно снимать бюджетно и смотрибельно»





Особенность проекта Антона Бойко в том, что у его фильма нет бюджета и финансирования. Реквизит для съемок собирают всем миром по квартирам, чердакам, гаражам и дачам обычных белорусов, съемочная группа формируется также из добровольцев, но людей кинем ографических профессий и профессионалов кинопроизводства. Даже профессиональные актеры будут сниматься в фильме бесплатно.





– Такие прецеденты у меня уже были. Моей предыдущей картиной «Momento mori», которая сейчас идет в прокате в Великобритании и США, мне удалось убедить производителя и зрителя, что военное кино можно снять красочно, красиво и победить с ним на кинофестивалях, – рассказывает Антон.





Режиссер и съемочная группа фильма не ставят себе целью заработать на нем. Его создание – своеобразный пиар-ход для кинопроизводства Беларуси.





– Такое кино снимается не для того, чтобы кто-то положил деньги себе в карман. А для того, чтобы представить страну на международных кинофестивалях. И показать, что можно снимать бюджетно, качественно и смотрибельно, – говорит режиссер.





«Надеемся найти единомышленников в Барановичах»

Вместе с тем режиссер понимает, что сделать качественный фильм вообще без денег очень сложно. Поэтому он намерен искать спонсоров и партнеров для своего проекта, в том числе в Барановичах.





– Есть люди, готовые работать за идею. С одним из них вы сейчас общаетесь, второй – мой товарищ из Барановичей, который обеспечивает не только локацию, но и реквизиторскую часть, и постановочную, и пиротехническую за собственные средства. Но этого недостаточно, чтобы снять картину. Поэтому мы планируем выходить на бизнес-структуры и надеемся найти единомышленников в Барановичах, – говорит режиссер.





К съемкам планируют приступить весной этого года.