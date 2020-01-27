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Женщина затеяла драку с парнями в Мозыре. Пока дралась, ее обокрали

Криминальная история с элементами иронии случилась в Мозыре вечером в начале января.

Повздорив в игорном клубе, две компании решили выяснить отношения на улице, сообщает МВД.

Во время словесной перепалки 36-летняя жительница Наровли затеяла драку с двумя парнями. Последние после потасовки ретировались, однако зачинщица посчитала себя пострадавшей и начала звать на помощь.

– Женский крик услышали патрульные милиционеры, которые поспешили к месту происшествия и успели задержать молодых людей. Правда, уже во время детального разбирательства в РОВД выяснилось, что подозреваемые на самом деле были потерпевшими. В последующем это подтвердили и записи с камеры видеонаблюдения, – рассказали в Мозырском РОВД.

В итоге действиям женщины следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело. Однако история на этом не закончилась.

Анализируя видеозапись с места, сыщики приметили пару, которая наблюдала за хулиганством со стороны. Когда потасовка сместилась в сторону, женщина подошла к оставленным вещам и вытащила из сумочки кошелек, а из него – 100 рублей. Портмоне она вернула на место, стерев с него следы своих рук, после чего скрылась.

– Хозяйка денег обнаружила их пропажу уже в Наровле, однако тогда подозрения пали на сожителя. Тем не менее, личность истинной подозреваемой установили оперативники. Материалы проверки по факту хищения были направлены следователям для дачи правовой оценки действиям 40-летней жительницы Мозыря. Роль ее знакомого еще предстоит выяснить, – добавили в Мозырском РОВД.

Известно, что подозреваемая в хулиганстве женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала, а вот другая фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.
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