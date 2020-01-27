+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

БТ будет делать свой X-Factor

«Белтелерадиокомпания» сообщает, что приобрела права на телевизионное шоу «X-Factor». Сейчас компания начинает национальный кастинг.

Команда «X-Factor» в Беларуси сообщила о начале национального кастинга и заявила, что с целью оценки талантов состоятся поездки по крупным городам страны. Для тех, у кого нет возможности попасть на личную встречу, создана возможность направить заявки через интернет, передает Белсат.

Проект «X-Factor» стал самым успешным в мире телевизионного шоу-бизнеса на планете. Дебютировало шоу в британском эфире в 2004 году. Сейчас подобные программы существуют в 56 странах мира. Увидели выступающих более 500 миллионов зрителей.

«Белтелерадиокомпания» не озвучивает цену, которую заплатила, чтобы приобрести франшизу.


Известно, что руководство правительства давно рассматривало возможность создания подобного шоу в нашей стране. 

Так, еще в прошлом году заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал, что без инноваций и новых форм работы развитие сферы культуры будет проблематичным. 

Чиновник обратил внимание, что имена белорусских талантов становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах. 

Игорь Петришенко поручил Минкультуры совместно с Белтелерадиокомпанией рассмотреть вопрос о запуске национального телевизионного проекта формата шоу «Голос» или «Х-фактор».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru