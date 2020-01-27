БТ будет делать свой X-Factor

Команда «X-Factor» в Беларуси сообщила о начале национального кастинга и заявила, что с целью оценки талантов состоятся поездки по крупным городам страны. Для тех, у кого нет возможности попасть на личную встречу, создана возможность направить заявки через интернет, передает Белсат





Проект «X-Factor» стал самым успешным в мире телевизионного шоу-бизнеса на планете. Дебютировало шоу в британском эфире в 2004 году. Сейчас подобные программы существуют в 56 странах мира. Увидели выступающих более 500 миллионов зрителей.





«Белтелерадиокомпания» не озвучивает цену, которую заплатила, чтобы приобрести франшизу.









Известно, что руководство правительства давно рассматривало возможность создания подобного шоу в нашей стране.





Так, еще в прошлом году заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал, что без инноваций и новых форм работы развитие сферы культуры будет проблематичным.





Чиновник обратил внимание, что имена белорусских талантов становятся достоянием широкой общественности страны только после заявления о себе в зарубежных телешоу и конкурсах.





Игорь Петришенко поручил Минкультуры совместно с Белтелерадиокомпанией рассмотреть вопрос о запуске национального телевизионного проекта формата шоу «Голос» или «Х-фактор».