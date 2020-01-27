Напомним, за образец для новой клиники взяли пекинскую больницу" Сяотаншань", которую построили за неделю в 2003 году, когда в пригороде Пекина произошла вспышка атипичной пневмонии.





По планам властей, нынешняя больница должна быть сдана 1 февраля и принять первых пациентов 3 февраля.





Работы ведутся круглосуточно. В сели появилось видео с первый дней стройки.









Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Китае от короновируса уже умерло 80 человек, более 2000 тысяч заболели.