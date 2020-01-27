+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Успеть к 3 февраля: как в Ухани строят больницу для больных короновирусом

В китайском городе Ухане на днях началось строительство больницы для заразившихся коронавирусом на 1000 мест. 3 февраля она уже должна принять первых больных.

Напомним, за образец для новой клиники взяли пекинскую больницу" Сяотаншань", которую построили за неделю в 2003 году, когда в пригороде Пекина произошла вспышка атипичной пневмонии. 

По планам властей, нынешняя больница должна быть сдана 1 февраля и принять первых пациентов 3 февраля.

Работы ведутся круглосуточно. В сели появилось видео с первый дней стройки.


Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Китае от короновируса уже умерло 80 человек, более 2000 тысяч заболели.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru