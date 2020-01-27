Это следует из статистических данных этих стран, передает Свабода.





В Таджикистане с 1990 года население выросло на половину: с 5,2 миллиона жителей там стало 9,2 миллиона. В Кыргызстане людей стало больше на треть, в Узбекистане - на 39%, в Казахстане - на 9,2%.





В Беларуси, Украине, России, Литве, Молдове, Латвии и Эстонии население, наоборот, сократилось. В Латвии стало на 29% жителей менее, в Беларуси - на 7%, в Украине - на 18,9%.









Согласно переписи, в Украине сейчас живет 37,2 миллиона человек, но это без учета временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Вместе с ними на январь прошлого года называлась цифра 41,7 миллиона.





Население Грузии без учета Абхазии и Осетии на 2019 год составило 3,7 миллиона человек.







