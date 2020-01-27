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Как изменилась численность населения в постсоветских странах. Одной картинкой

В Беларуси за почти 30 лет стало на 7% меньше жителей, в Грузии - на 31%, а в Таджикистане жителей стало больше на 57%.

Это следует из статистических данных этих стран, передает Свабода.

В Таджикистане с 1990 года население выросло на половину: с 5,2 миллиона жителей там стало 9,2 миллиона. В Кыргызстане людей стало больше на треть, в Узбекистане - на 39%, в Казахстане - на 9,2%.

В Беларуси, Украине, России, Литве, Молдове, Латвии и Эстонии население, наоборот, сократилось. В Латвии стало на 29% жителей менее, в Беларуси - на 7%, в Украине - на 18,9%.


Согласно переписи, в Украине сейчас живет 37,2 миллиона человек, но это без учета временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Вместе с ними на январь прошлого года называлась цифра 41,7 миллиона.

Население Грузии без учета Абхазии и Осетии на 2019 год составило 3,7 миллиона человек.
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