По делу проходит в качестве обвиняемых четыре человека: фигурантам 33 и 25 лет предъявлено обвинение в убийствах, совершенных с особой жестокостью, разбойных нападениях, поджогах домов с целью скрыть следы преступлений, кражах. Еще одному 29-летнему фигуранту дела - обвинение в разбойном нападении, а 35-летнему – в краже, совершенной группой лиц, уточняет Sputnik Беларусь





Убийства пожилых сельских жителей в Минске начались в январе прошлого года - тогда от рук убийц в своих домах погибли 79-летний и 94-летний жители Копыльского и Слуцкого районов. Кроме этого было совершено разбойное нападение на 84-летнюю жительницу Копыльского района.





Преступления были раскрыты, задержаны четыре человека. Во время следствия они дали признательные показания.







