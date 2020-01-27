Труп мужчины обнаружен в погребе в Шумилинском районе

Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Двухквартирный одноэтажный дом горел открытым пламенем.





Одна из квартир была не жилой, во второй проживал пенсионер 1954 года рождения. Когда начался пожар, он находился в доме. Его тело было обнаружено спасателями в погребе на глубине 1,5 м в комнате, под слоем обрушивших конструкций.





Пожар уничтожил в доме кровлю, потолочное перекрытие, имущество. Повреждены стены.



