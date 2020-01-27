Посол в Китае: В случае необходимости поможем белорусам вернуться домой
Посольство Беларуси в Китае готово оказать необходимую помощь гражданам для выезда с территории провинции Хубэй, где свирепствует смертельный короновирус.
Об этом в своем блоге в Twitter написал посол Кирилл Рудый.
«В случае необходимости оказания содействия со стороны Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике для выезда граждан Республики Беларусь с территории провинции Хубэй, просим обращаться по телефону +86 155 1061 8510», — написал посол.
Дипломатическое представительство разместило на своем сайте специальную страницу с рекомендациями, как избежать заражения, и контактной информацией для граждан Беларуси, находящихся в Китае.
Напомним, в провинции Хубэй зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии. От нового коронавируса в Китае умерло уже 80 человек. По состоянию на утро понедельника в Китае зарегистрировано более 2 тысяч подтвержденных случаев заболевания.
Источник: reform.by
11:37 27/01/2020
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