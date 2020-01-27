Кирилл Рудый. Об этом в своем блоге в Twitter написал посол





«В случае необходимости оказания содействия со стороны Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике для выезда граждан Республики Беларусь с территории провинции Хубэй, просим обращаться по телефону +86 155 1061 8510», — написал посол.





Дипломатическое представительство разместило на своем сайте специальную страницу с рекомендациями, как избежать заражения, и контактной информацией для граждан Беларуси, находящихся в Китае.





Напомним, в провинции Хубэй зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии. От нового коронавируса в Китае умерло уже 80 человек. По состоянию на утро понедельника в Китае зарегистрировано более 2 тысяч подтвержденных случаев заболевания.