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В пятницу, 24 января, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что Восточная Африка пострадала от нашествия пустынной саранчи, крупнейшего за последние 25 лет. Об этом сообщает CNN.





В организации сообщили, что нашествие представляет беспрецедентную угрозу продовольственной безопасности во всем субрегионе, где уже более 19 млн человек испытывают проблемы в вопросах питания.





В Кении нашествие саранчи стало худшим за последние 70 лет. Правительство страны выделило 5 млн долларов на борьбу с насекомыми и предотвращение их распространения.





Стоит подчеркнуть, что нашествия саранчи не являются привычными для региона, последний крупный случай был зафиксирован в 2007 году, но он был гораздо меньше теперешнего.









"Нынешнее нашествие пустынной саранчи значительно больше по масштабу, чем ранее наблюдавшиеся в Кении и во всей Восточной Африке", – заявил гендиректор организации по борьбе с пустынной саранчой, доктор Стивен Ньока.





Аномальные погодные и климатические условия в 2019 году, в том числе проливные дожди с октября по декабрь, предположительно стали причиной для распространения саранчи в регионе.





По мнению экспертов, в худшем случае, нашествие может стать чумой, если оно не будет быстро локализовано.





В ФАО считают, что численность саранчовых будет расти до июня. В связи с этим, организация разрабатывает 6-месячный план действий в чрезвычайных ситуациях, на что может потребоваться около 70 млн долларов.





Пустынная саранча является самым разрушительным видом из-за ее скорости передвижения и размножения. Рой пустынной саранчи может оставаться в воздухе в течение очень длительного времени, преодолевая 130 км и более.



