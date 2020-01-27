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С 1 февраля увеличится размер пособия на детей до трех лет

В Беларуси с 1 февраля вырастет размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в связи с ростом среднемесячной зарплаты по стране за предыдущий квартал.

Об изменениях сообщает Министерство труда и социальной защиты.

На первого ребенка пособие увеличивается с 376,11 рублей до 405,48.

На второго и последующих – с 429,84 до 463,4.

На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – с 483,57 до 521,33.

Указанные суммы будут выплачиваться до 31 июля 2020 года включительно. 

Поскольку размеры пособия перечисляются дважды в год, с 1 августа цифры могут измениться.
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