С 1 февраля увеличится размер пособия на детей до трех лет
В Беларуси с 1 февраля вырастет размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в связи с ростом среднемесячной зарплаты по стране за предыдущий квартал.
Об изменениях сообщает Министерство труда и социальной защиты.
На первого ребенка пособие увеличивается с 376,11 рублей до 405,48.
На второго и последующих – с 429,84 до 463,4.
На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – с 483,57 до 521,33.
Указанные суммы будут выплачиваться до 31 июля 2020 года включительно.
Поскольку размеры пособия перечисляются дважды в год, с 1 августа цифры могут измениться.
08:31 27/01/2020
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