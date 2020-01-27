С 1 февраля увеличится размер пособия на детей до трех лет

Об изменениях сообщает Министерство труда и социальной защиты.





На первого ребенка пособие увеличивается с 376,11 рублей до 405,48.





На второго и последующих – с 429,84 до 463,4.





На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет – с 483,57 до 521,33.





Указанные суммы будут выплачиваться до 31 июля 2020 года включительно.





Поскольку размеры пособия перечисляются дважды в год, с 1 августа цифры могут измениться.