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Приют для бездомных животных обустроят в Ивацевичах

В Ивацевичах Брестской области обустроят приют для временного содержания безнадзорных животных, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Олег Ровченя.

Решение о создании мини-приюта райисполком принял совместно с неравнодушными гражданами. Для размещения объекта выделен участок на окраине города, закрепленный за районным жилищно-коммунальным хозяйством. Территория огорожена, установлена система видеонаблюдения. В ближайшее время там построят вольеры для временного содержания бездомных кошек и собак.

Приют будет находиться на балансе ЖКХ. Волонтеры готовы предоставить свою помощь в поиске новых хозяев для животных, уходе за питомцами, пока они будут находиться на передержке.


"Вопрос решали совместно с населением, мы все заинтересованы пристроить бездомных животных в добрые руки, - подчеркнул Олег Ровченя. - Действовать будем строго по законодательству. К сожалению, проблема бездомных животных есть в Ивацевичах, других городах Беларуси. Зачастую на улице они оказываются из-за безответственности своих хозяев, которые берут питомца под опеку, а потом от него отказываются. Безнадзорное животное может нести угрозу: проявлять агрессию, быть переносчиком бешенства".

Приют для бездомных животных также построят в Барановичах. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. К началу строительства объекта планируют приступить в этом году.
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