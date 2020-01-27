Как отметил министр, централизованное тестирование помогло избавиться от коррупции, однако не всегда за тестом можно увидеть личность будущего специалиста.





— Мы разработали систему возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием. Сейчас идет обсуждение. Для этого (внедрение новой формы) потребуется определенный период. Мы говорим, что 2−3 года.





Карпенко успокоил: вступительная компания в 2020 году будет проходить по существующим правилам.





— Хотя определенные изменения мы сегодня тоже готовим, — заявил он.





Что же касается использования гаджетов в школах, то по словам Карпенко, говорить, что министр образования их запретил — не совсем правильно.





— Сегодня использование гаджетов не всегда влияет позитивно на образовательный процесс. К примеру, вместо того чтобы провести какие-то вычисления в уме, начинают использовать какие-то формы калькулятора. Пишут самостоятельную работу — начинают искать в интернете ответ на необходимый вопрос, — привел примеры министр. Он напомним, что, например, на централизованном тестировании запрещено использовать гаджеты.





Карпенко считает, что в школах необходимо формировать определенную академическую культуру пользования гаджетами.





— Мы говорим, что хозяин на уроке — учитель. Он организовывает этот образовательный процесс и он определяет, в каком порядке эти гаджеты должны использоваться.





Напомним, совершенствовать систему поступления в вузы ранее требовал президент.









— Я в последнее время, послушав многих родителей (да и у меня хватает учеников в моей большой семье, я этим интересуюсь), уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в вузы. Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений, — говорил глава государства в августе минувшего года, принимая с докладом министра образования.





Александр Лукашенко также довольно резко высказывался по поводу того, что ученики во время уроков пользуются мобильными телефонами.





— В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе — это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы вопросы. Неужели это нельзя понять? У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял, — отчитывал президент чиновников после инцидента в гомельской школе.



