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Отец бросил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку

Мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву, бросил своих двух сыновей в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Брошенным мальчикам пять и семь лет. У детей при себе нашли записку, в которой россиянин написал, что у него нет денег для того, чтобы их содержать, поэтому он их оставляет. Как пишет Telegram-канал "112", у малышей с собой все документы, даже школьные дневники, пишет ru.oxu.az
В разговоре с сотрудниками аэропорта мальчики сказали, что ранее отец их уже бросал.
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