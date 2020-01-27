Женщина голыми руками отбилась от акулы
В прибрежных водах Папуа — Новой Гвинеи женщина голыми руками отбилась от агрессивной акулы.
Как сообщает Lenta.ru дайверша по имени Кристи снимала на камеру подводную флору и фауну, когда неожиданно в ее сторону устремилась белоперая акула с детенышем.
Поскольку женщина имела опыт обращения с акулами, она смогла отпугнуть хищника, ударив кулаком по его морде.
Удар кулаком смог напугать хищника, он тут же отплыл в сторону.
Рыба продолжила искать еду, но уже не возвращалась к тому месту, где сидела дайверша.
Кристи призналась, что гордится своей молниеносной реакцией. По ее словам, она не испугалась атаки акулы, поскольку понимала ее поведение, пишет ru.oxu.az
08:09 27/01/2020
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