Женщина голыми руками отбилась от акулы





Как сообщает Lenta.ru дайверша по имени Кристи снимала на камеру подводную флору и фауну, когда неожиданно в ее сторону устремилась белоперая акула с детенышем.





Поскольку женщина имела опыт обращения с акулами, она смогла отпугнуть хищника, ударив кулаком по его морде.





Удар кулаком смог напугать хищника, он тут же отплыл в сторону.





Рыба продолжила искать еду, но уже не возвращалась к тому месту, где сидела дайверша.



