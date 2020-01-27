Всего на данный момент зафиксировано 2744 подтвержденных случаев заболеваний в 30 провинциях и муниципалитетах Китая, 461 человек находятся в тяжелом состоянии. У 5794 человек подозрение на заражение коронавирусом, еще 30 453 человека проходят медицинское обследование.





фото из открытого доступа





Количество погибших возросло до 80 человек, из них 24 человека умерли за последние сутки.





Случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, за исключением Тибетского автономного района. Больше всего заразившихся в провинции Хубэй, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса.









Коронавирус также выявлен в Таиланде (7 случаев заражения), Японии (3), Южной Корее (3), США (3), Вьетнаме (2), Сингапуре (4), Малайзии (3), Непале (1), Франции (3), Австралии (4).





Что известно про вирус

Вирус проявляет себя так же, как и обычная ОРВИ: появляется насморк, кашель, конъюнктивит. Температура может повышаться как сильно, так и незначительно.





Меры профилактики — те же, что и при любых других вирусных инфекциях.





Во-первых, эпидемиологи рекомендуют избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы инфекционных заболеваний. Во-вторых, важно соблюдать респираторный этикет и гигиену рук.





Вирусом можно заразиться только при тесном контакте, например, при совместном проживании или уходе за пациентом. Например, подтвержденные случаи, когда вирус передавался от человека к человеку, зарегистрированы именно в лечебных учреждениях. Коронавирус был выявлен у персонала, который длительно ухаживал за данными пациентами.



