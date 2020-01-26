











Николай Чукисов разместил объявление в соцсети. Он готов заплатить 1000 рублей за любую информацию о месте нахождения автомобиля марки «Мерседес Бенц», который принадлежит Юрию Чижу, пишет «Салiдарнасць»









По словам автора объявления, в последний раз автомобиль видели около месяца назад в районе горнолыжного комплекса «Логойск».





Чукисов предполагает, что машина может находиться как в Беларуси, так и в Москве. Вероятно увидеть машину в районе аэропортов Домодедово или Шереметьево.





«Владелец прячет автомобиль и препятствует исполнению постановления о принудительной буксировке автомобиля на охраняемую стоянку, — сообщил Николай Чукисов. — Вознаграждение будет выплачено только одному лицу и только один раз после сообщения по телефону +375 29 6916289 или иным образом информации о месте нахождения автомобиля и подтверждения факта постановки машины правоохранителями на стоянку».





Напомним, в январе в суде Логойского района началось рассмотрение иска «Трайпла» к бывшему топ-менеджеру компании Николаю Чукисову и его бывшей жене Инне Чукисовой. Компания, основным владельцем которой является Юрий Чиж, пытается доказать факт ничтожности сделки по продаже дома в Логожеске между Чукисовым и его бывшей женой