Профсоюзы не поддержали идею сокращения декретного отпуска
Профсоюзы выступают против сокращения продолжительности отпуска по уходу за ребенком. Сейчас он предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Позицию ФПБ в эфире СТВ озвучил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
Он назвал трехлетний отпуск завоеванием и гарантией для женщин, которые рожают детей. Михаил Орда подчеркнул, что поддерживать рождаемость — стратегический вопрос.
«Сегодня нельзя идти на уменьшение, поскольку есть несколько вещей», — сказал он.
Среди причин Михаил Орда назвал то, что сегодня каждая может выбирать, оставаться в декретном отпуске или нет. Он напомнил о гарантии сохранения рабочего места, а также отметил, что у женщин бывает разная жизненная ситуация: у кого-то есть, кому присмотреть за ребенком, у кого-то более высокий доход.
«И вот как раз эти возможности должны быть у мам, чтобы они полноценно могли рожать детей, осуществлять уход и растить ребенка», — сказал он.
19:53 26/01/2020
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