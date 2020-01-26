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Убийство Павла Шеремета
Поймали "чупакабру", которая душила кур с Барановичах. Узнаете?
За два дня только в одном хозяйстве зверёк задушил 14 кур.
20:48 26/01/2020
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