Умер протоиерей Всеволод Чаплин





Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан.





Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В пресс-службе храма информацию о смерти священника подтвердили.





«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — рассказал агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.