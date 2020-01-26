Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января на 52-м году жизни.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан.
Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В пресс-службе храма информацию о смерти священника подтвердили.
«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — рассказал агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.
18:03 26/01/2020
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