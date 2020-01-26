Первая магнитная буря накроет Земля уже в следующие выходные. Она начнется 2 февраля и закончится 4 числа. Однако повышенное действие солнечной активности люди будут ощущать почти в течении целой недели, с 1 по 6 февраля.





По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА, следующая магнитная буря ожидается 10-11 февраля. Этот метеоудар также будет достаточно сильным и его воздействие могут почувствовать даже те, у кого нет метеочувствительности. У людей может начаться бессонница, головные боли и резкие скачки давления.





Небольшая вспышка охватит Землю 23-24 февраля, но ее воздействие будет незначительным, а вот 28-29 февраля Землю накроет еще одним метеоударом.