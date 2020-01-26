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Пропавшая картина Марка Шагала ушла с молотка за $110 тысяч

Картину Марка Шагала "Лестница Иакова" продали на аукционе за 110 тысяч долларов, сообщает tvr.by.

Именно эту версию полотна, а знаменитый художник создал целую серию картин на данную тему, похитили с выставки в Тель-Авиве. Кража произошла в 1996 году. А в 2015-м произведение обнаружили во время разбора вещей умершей жительницы Иерусалима. Полотно, написанное в 1973 году, хранилось в сейфе.
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