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Минюст рассказал, как меняют Кодекс об административных правонарушениях

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский рассказал, как идёт работа над изменением Кодекса об административных правонарушениях.

По его словам, из КоАП хотят исключить статьи, по которым не наказывают, и пересмотрят виды и размер взысканий, передает "Еврорадио".

В качестве примера статей, которые исключат, он привёл неправомерное использование красного креста и полумесяца. "Как минимум за последние три года данная статья ни разу не использовалась и к ответственности никто не привлекался. Зачем, спрашивается, наличие статей в кодексе, которые не работают?" — сказал глава Минюста.

Правонарушения, подпадающие под действие КоАП, разделят на категории в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий, а виды и размеры взысканий пересмотрят в зависимости от причиненного вреда.

Кроме того, планируется сократить число госорганов и организаций, у которых есть право составлять административные протоколы и вести административные процессы.
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