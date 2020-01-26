По его словам, из КоАП хотят исключить статьи, по которым не наказывают, и пересмотрят виды и размер взысканий, передает "Еврорадио"





В качестве примера статей, которые исключат, он привёл неправомерное использование красного креста и полумесяца. "Как минимум за последние три года данная статья ни разу не использовалась и к ответственности никто не привлекался. Зачем, спрашивается, наличие статей в кодексе, которые не работают?" — сказал глава Минюста.





Правонарушения, подпадающие под действие КоАП, разделят на категории в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий, а виды и размеры взысканий пересмотрят в зависимости от причиненного вреда.





Кроме того, планируется сократить число госорганов и организаций, у которых есть право составлять административные протоколы и вести административные процессы.