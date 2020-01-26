+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пропавший Шагал ушел с молотка

Картина пропала из галереи в Тель-Авиве больше двадцати лет назад и необъяснимым образом нашлась в 2015 году.




Картину Марка Шагала "Лестница Иакова" продали на аукциона. Покупатель заплатил за нее 110 тысяч долларов.


У этой работы Шагала интересная история, причем все загадки до сих пор не разгаданы. Речь даже не про творческий замысел мэтра, а про перипетии, с которыми столкнулась сама картина.

Картину украли из галереи в Тель-Авива в 1996 году. Долгие годы о ее местонахождении ничего не знали, а в 2015 году она случайно обнаружилась среди вещей простой жительницы Иерусалима. Картину нашли ее родственники уже после смерти женщины.

Как она туда попала, до сих пор неизвестно. В этом году работу рожденного в Витебске художника выставили на аукцион. Покупатель заплатил за нее сравнительно небольшую цену.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru