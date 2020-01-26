Пропавший Шагал ушел с молотка













Картину Марка Шагала "Лестница Иакова" продали на аукциона. Покупатель заплатил за нее 110 тысяч долларов.









У этой работы Шагала интересная история, причем все загадки до сих пор не разгаданы. Речь даже не про творческий замысел мэтра, а про перипетии, с которыми столкнулась сама картина.





Картину украли из галереи в Тель-Авива в 1996 году. Долгие годы о ее местонахождении ничего не знали, а в 2015 году она случайно обнаружилась среди вещей простой жительницы Иерусалима. Картину нашли ее родственники уже после смерти женщины.





Как она туда попала, до сих пор неизвестно. В этом году работу рожденного в Витебске художника выставили на аукцион. Покупатель заплатил за нее сравнительно небольшую цену.



