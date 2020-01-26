Три продукта, которые считаются полезными, но могут убить

Другими словами — даже те продукты, которые считаются полезными, таят в себе немалую опасность и, по сути, являются убийцами организма.





И что же это за продукты?





Консервированные помидоры

Сами помидоры, которые являются отличным источником ликопина, укрепляющего иммунитет, безобидны. Чего не скажешь о банках, в которых они находятся: внутреннее покрытие емкости содержит бисфенол А, который может спровоцировать гормональный дисбаланс.





Рыба





При выборе рыбы эксперты рекомендуют быть очень осторожными: в ней может содержаться ртуть. А при выращивании лосося во многих рыбных хозяйствах не брезгуют применением антибиотиков.





Рис





Диетологи советуют отказаться от регулярного употребления риса: в очищенном рисе почти нет полезных веществ, а вот мышьяк там вполне может присутствовать. Если без риса уж никак не обойтись, можно сделать свой выбор в пользу цельнозернового бурого и дикого риса.