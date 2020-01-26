+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Три продукта, которые считаются полезными, но могут убить

Люди, которые следят за свои здоровьем, всегда выбирают полезные продукты. Но не все то золото, что блестит, утверждают диетологи.

Три продукта, которые считаются полезными, но могут убить
Другими словами — даже те продукты, которые считаются полезными, таят в себе немалую опасность и, по сути, являются убийцами организма.

И что же это за продукты?

Консервированные помидоры

Сами помидоры, которые являются отличным источником ликопина, укрепляющего иммунитет, безобидны. Чего не скажешь о банках, в которых они находятся: внутреннее покрытие емкости содержит бисфенол А, который может спровоцировать гормональный дисбаланс.

Рыба


При выборе рыбы эксперты рекомендуют быть очень осторожными: в ней может содержаться ртуть. А при выращивании лосося во многих рыбных хозяйствах не брезгуют применением антибиотиков.

Рис


Диетологи советуют отказаться от регулярного употребления риса: в очищенном рисе почти нет полезных веществ, а вот мышьяк там вполне может присутствовать. Если без риса уж никак не обойтись, можно сделать свой выбор в пользу цельнозернового бурого и дикого риса.
Agronews
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru