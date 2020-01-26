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«Минсктранс» хочет, чтобы трамваи ездили в 1,5 раза быстрее, но перестраивать пути не будут

«Минсктранс» намерен увеличить скорость движения трамваев на участке от ул. З. Бядули до Серебрянки до 25 км/час через год, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на директора ГП «Столичный транспорт и связь» Валерия Шкуратова.




— Сегодня средняя скорость движения этого вида транспорта в столице 15 – 16 км/ч. «Минсктранс» планирует провести работы, благодаря которым этот показатель достигнет около 25 км/ч, во всяком случае превысит 20 км/ч. Причем речь не идет о кардинальном переустройстве путей. Суть в создании условий, позволяющих повысить скорость трамваев. Имеются в виду, в частности, условия для безопасной посадки и высадки пассажиров. Например, нужно вывести посадочные платформы в уровень подножек трамваев, обособить трамвайные пути и обязательно обеспечить приоритетное движение на перекрестках. Чтобы исполнить последний пункт, не обойтись без ГУВД Мингорисполкома, одно из подразделений которого координирует управление улично-дорожной сетью, — сказал Шкуратов.
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