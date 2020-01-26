











— Сегодня средняя скорость движения этого вида транспорта в столице 15 – 16 км/ч. «Минсктранс» планирует провести работы, благодаря которым этот показатель достигнет около 25 км/ч, во всяком случае превысит 20 км/ч. Причем речь не идет о кардинальном переустройстве путей. Суть в создании условий, позволяющих повысить скорость трамваев. Имеются в виду, в частности, условия для безопасной посадки и высадки пассажиров. Например, нужно вывести посадочные платформы в уровень подножек трамваев, обособить трамвайные пути и обязательно обеспечить приоритетное движение на перекрестках. Чтобы исполнить последний пункт, не обойтись без ГУВД Мингорисполкома, одно из подразделений которого координирует управление улично-дорожной сетью, — сказал Шкуратов.