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Из-за кого развернули самолет на Мюнхен?

«Выглядели необрадованными»: очевидец рассказал о пассажирах, из-за которых развернули самолет «Белавиа». Кто они?

Из-за кого развернули самолет на Мюнхен?
В пятницу рейс B2 899 авиакомпании «Белавиа», вылетевший из Минска в Мюнхен, развернулся над Польшей и приземлился в аэропорту Гродно. Из самолета вывели шестерых пассажиров, их попросили забрать с собой ручную кладь и багаж, борт обыскали. Эти шестеро пассажиров — кто они?

Этим рейсом в Мюнхен летел читатель onliner.by Дмитрий. Вот что он рассказал о произошедшем после посадки самолета в Гродно.

— Вошли люди в зеленой форме — скорее всего, пограничники. Они вызвали несколько пассажиров (шестерых: двое из одной семьи, четверо — из другой, если не ошибаюсь), вывели их с вещами на улицу. Обыскали места, где те сидели. <...> Пассажиров, которым предстояло выйти, называли по фамилии. Вероятно, это были муж с женой и их родители постарше. Вроде бы выводили еще четырех людей, но их потом вернули (возможно, они были с маленькими детьми, но я не уверен). Выглядели они необрадованными, что естественно, но и в истерике не бились. Двое были с одной фамилией, четверо с другой. Все названные люди перед рейсом сидели вместе большой компанией, по-моему, выпили даже по бокалу шампанского. Но пьяными они не были.

Пассажир самолета в разговоре с корреспондентом Onliner вспомнил фамилии, которые называли люди в форме: Рудник и Криштапович. Известные в Беларуси фамилии. Их назвал и еще один пассажир.

Напомним, что Петр Рудник с декабря 2008 года по декабрь 2014 года занимал должность председателя Могилевского областного исполнительного комитета. Михаил Криштапович был членом Совета республики. О них идет речь или об однофамильцах, официального ответа пока нет. Авиакомпания «Белавиа» и Государственный пограничный комитет никак не прокомментировали произошедшее.
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