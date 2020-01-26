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Скоро все будем покрывать зубы лаком: найден новый способ борьбы с кариесом

Ученые из медицинского университета китайской провинции Аньхой создали защитное покрытие для зубов, которое предотвращает образование кариеса.



Об этом сообщается на сайте издательства ACS Publications.

Китайские специалисты под руководством Цюань Ли Ли придумали новый способ борьбы с кариесом. Они модифицировали антимикробный пептид H5, который содержится в слюне человека. Пептидный лак создает на зубах защитную пленку и предохраняет их от бактерий, провоцирующих кариес. По словам ученых, вещество проникает в зубную эмаль и даже восстанавливает ее, привлекая больше ионов кальция.

Специалисты протестировали новую разработку на коренных зубах. Тесты показали, что улучшенная версия пептида на длительный период создает на зубах непроницаемую противомикробную пленку и борется с деминерализацией. Ученые подчеркнули, что покрытие не лечит уже существующий кариес, но способно предотвратить появление нового.
Oxu.az
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