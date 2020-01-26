На двух лиц составлен административный протокол по статье «жестокое обращение с животными», узнала «Лидская газета» от начальника Лидского РОВД Дмитрия Уляшко.





Дело передали в суд Лидского района. Санкции статьи предусматривают штраф от 10 до 30 базовых величин (от 270 до 810 рублей) или административный арест.