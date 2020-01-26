Двух человек будут судить за жестокое обращение с коровой, которую тащили на убой в Лиде
Милиция завершила проверку по факту жестокого обращения с коровой территории цеха по убою КРС и свиней, который принадлежит Лидскому филиалу Гродненского облпотребобщества.
На двух лиц составлен административный протокол по статье «жестокое обращение с животными», узнала «Лидская газета» от начальника Лидского РОВД Дмитрия Уляшко.
Дело передали в суд Лидского района. Санкции статьи предусматривают штраф от 10 до 30 базовых величин (от 270 до 810 рублей) или административный арест.
10:52 26/01/2020
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