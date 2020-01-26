Три месяца ареста получил брестчанин, который зарезал собаку своих родителей
Суд назначил 3 месяца ареста брестчанину за жестокое обращение, повлекшее гибель животного, пишет «Вечерний Брест».
Обвиняемый жил в квартире с матерью и отчимом. После семейной ссоры он взял кухонный нож и ударил им домашнего питомца — лайку по кличке А-Юта. Затем он демонстративно выволок животное на улицу и выбросил на пустыре.
Мужчину признали виновным в жестоком обращении, повлекшее гибель животного и назначил 3 месяца ареста с принудительным лечением от алкоголизма.
10:31 26/01/2020
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