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Три месяца ареста получил брестчанин, который зарезал собаку своих родителей

Суд назначил 3 месяца ареста брестчанину за жестокое обращение, повлекшее гибель животного, пишет «Вечерний Брест».

Обвиняемый жил в квартире с матерью и отчимом. После семейной ссоры он взял кухонный нож и ударил им домашнего питомца — лайку по кличке А-Юта. Затем он демонстративно выволок животное на улицу и выбросил на пустыре.

Мужчину признали виновным в жестоком обращении, повлекшее гибель животного и назначил 3 месяца ареста с принудительным лечением от алкоголизма.
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